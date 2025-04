Il tennista ligure ha ricevuto una wild card per il Masters 1000 di Monte-Carlo, diventando il sesto italiano a prendere parte al torneo. Oltre a lui, le altre tre wild card sono state assegnate a Richard Gasquet, Stan Wawrinka e Valentin Vacherot. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 13 aprile

