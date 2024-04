Carlos Alcaraz non sarà al via del Masters di Monte-Carlo: ad appena 24 ore dal debutto, lo spagnolo ha infatti annunciato via social il forfait a causa del problema al braccio destro che lo ha condizionato negli ultimi giorni: "Ho cercato di recuperare, ma non mi è possibile giocare". Al posto del n°3 del mondo entra in tabellone Lorenzo Sonego, che domani sfiderà il canadese Auger-Aliassime. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

