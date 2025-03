Al termine di un match molto equilibrato, l'azzurro è stato eliminato dopo un'ora e 31 minuti di gioco dall'australiano Adam Walton (n°89 Atp e lucky loser del torneo) con un doppio 6-4. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si è chiuso al secondo turno il percorso di Luciano Darderi al Masters 1000 di Miami. L'azzurro ha perso contro Adam Walton (entrato in tabellone da lucky loser dopo il ritiro di Hurkacz) con un doppio 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Match caratterizzato da tanto equilibrio. Nel primo set Darderi non ha approfittato di due palle break nel corso del sesto gioco, quando era avanti 3-2. A fare la differenza è stato il game successivo, con Walton che ha conquistato il break che gli ha permesso di chiudere avanti 6-4 dopo 45 minuti. Anche nel secondo set non sono mancate le difficoltà per Darderi, che ha perso il servizio subito nel primo game, con l'australiano (autore di ben 15 ace) che ha poi gestito e chiuso con un doppio 6-4 il discorso al 5° match point (dopo aver annullato, sempre nel corso del 10° game sul 5-4 in suo favore, un'altra palla break di Darderi).