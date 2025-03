Berrettini spezza il tabù Miami: battuto Gaston

Berrettini batte in rimonta il francese Gaston (4-6, 6-3, 6-3) e ottiene la prima vittoria in carriera a Miami. Al terzo turno affronterà il belga Bergs che, a sorpresa, ha eliminato Andrey Rublev. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE

Matteo Berrettini spezza il tabù di Miami. Dopo tre sconfitte in altrettante partecipazioni nel main draw (quattro considerando anche le qualificazioni del 2018), il romano ha centrato il primo successo sul cemento della Florida. Una vittoria tutt'altro che scontata quella contro il lucky loser francese Hugo Gaston, n. 88 Atp, battuto in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Berrettini è stato bravo a rimediare a una partenza ad handicap, con il primo set indirizzato dal break subito in apertura. Poi, però, è stato un crescendo nei due parziali successivi in cui è emersa la forza e superiorità del tennista azzurro. Prima un secondo set indirizzato dal break nell'ottavo gioco (dopo averlo sfiorato due volte nel sesto game), poi un terzo parziale dominato dopo il break a metà set.

Al 3° turno con Bergs Berrettini tornerà in campo lunedì e - a sorpresa - lo farà contro il belga Zizou Bergs che ha eliminato in due set Andrey Rublev, numero 8 del seeding. Tra Matteo e il n. 51 al mondo non ci sono precedenti: sarà un confronto inedito che metterà in palio un posto negli ottavi di finale contro De Minaur o Fonseca.