Inizio perfetto a Monte-Carlo per Jannik Sinner che batte lo statunitense Sebastian Korda, n. 27 al mondo, con un netto 6-1, 6-2 in poco più di un'ora e 15 minuti. Al ritorno su terra dopo quasi un anno, Jannik ha dominato l'incontro senza sbavature, perdendo appena un punto con la prima in campo (entra il 49% delle volte). L'altoatesino tornerà in campo giovedì con Struff, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

