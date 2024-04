Dove vedere Musetti-Djokovic LIVE su Sky

Un anno dopo Lorenzo Musetti ritrova Novak Djokovic negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Nole deve spezzare il tabù azzurro visto che cinque delle ultime nove sconfitte sono arrivate contro italiani. Il match è in programma giovedì, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-KORDA LIVE