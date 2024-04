Da mercoledì 10 aprile è ripartita la Gialappa's con la 3^ edizione di GialappaShow (in onda su Tv8, Sky Uno e in streaming su NOW). Nel cast ovviamente non poteva mancare Toni Bonji, il demotivatore, che ci ha regalato la sua personalissima visione del tennis e un prezioso consiglio a tutti gli avversari di Jannik Sinner...

GIALAPPASHOW, TUTTO SULLA 3^ EDIZIONE