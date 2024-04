Inizia la marcia di avvicinamento di Sinner verso il Masters 1000 di Madrid, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 24 maggio. Jannik si allenerà in settimana a Monte-Carlo (concentrandosi soprattutto sulla parte atletica) e domenica volerà in Spagna. L'azzurro è stato chiaro: il torneo della Caja Magica servirà per preparare al meglio gli Internazionali di Roma e il Roland Garros

"We move on", andiamo avanti. Una frase semplice quella utilizzata sui social da Jannik Sinner per voltare pagina dopo il Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro si è preso due giorni di riposo per recuperare - sia fisicamente che mentalmente - dopo il ko in semifinale contro Tsitsipas e da oggi inizierà la marcia d'avvicinamento verso il Masters 1000 di Madrid, al via mercoledì 24 aprile e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il programma è quello già definito nei mesi scorsi, con un richiamo della preparazione atletica per affrontare al meglio il prosieguo della stagione sul rosso, pensando soprattutto agli Internazionali di Roma e il Roland Garros.