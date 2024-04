Grazie alla vittoria al Masters 1000 di Miami, Sinner ha già 3900 punti nella Race verso le ATP Finals con appena 4 tornei disputati: lo scorso anno Rune e Zverev si qualificarono per Torino con meno punti rispetto a quelli già guadagnati dall'azzurro. Di seguito la Race ATP aggiornata. Le ATP Finals 2024 saranno dal 10 al 17 novembre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

