Badosa si ritira in lacrime, Sabalenka la consola

Nuovo infortunio per Badosa, costretta al ritiro per un problema alla gamba sinistra durante il match contro Sabalenka al WTA 500 di Stoccarda. Al termine dell'incontro, la spagnola è scoppiata in lacrime, consolata dall'amica Aryna con un lungo abbraccio

Sabalenka: "Amo Badosa, mi sento male per lei"

"Sto per piangere anch'io a dire il vero, mi sento così male per lei" ha detto Sabalenka nell'intervista in campo, visibilmente dispiaciuta per Badosa, considerata una sorella. L'iberica, infatti, è stata al fianco della bielorussa anche nei momenti più difficili, come al recente torneo di Miami, segnato dall'improvvisa morte di Konstantin Koltsov, ex fidanzato di Sabalenka. "Amo questa ragazza... non provo alcuna emozione in questo momento - ha aggiunto la n. 2 al mondo nell'intervista - Non sono né felice né triste. Voglio solo dire grazie alle persone che sono rimaste fino alla fine. Grazie mille".