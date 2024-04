Arnaldi, Paolini e Trevisan in campo: il programma

Dalla Spagna alla Francia, passando per la Germania. Tre italiani in campo oggi in tre tornei diversi, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte con Arnaldi all'ATP 500 di Barcellona contro Trungelliti, poi Jasmine Paolini contro Jabeur al WTA 500 di Stoccarda. In serata toccherà a Martina Trevisan con Kalinina al WTA 250 di Rouen

Tre azzurri in campo in tre tornei diversi nel giovedì tennistico da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una "maratona" che inizierà da Barcellona con Matteo Arnaldi. Unico italiano ancora in gara al Godò, il ligure giocherà negli ottavi di finale contro l'argentino Marco Trungelliti, n. 197 al mondo. Tra i due c'è un precedente che risale alle semifinali del Challenger di Murcia 2023, vinto da Arnaldi in due set. Dalla Spagna ci si sposterà in Germania, al WTA 500 di Stoccarda. Protagonista Jasmine Paolini (da lunedì registrerà il nuovo best ranking da n. 13 al mondo) impegnata contro Ons Jabeur, n. 9 della classifica mondiale, che ieri ha interrotto una serie di cinque ko consecutivi. Infine in serata toccherà a Martina Trevisan al WTA 250 di Rouen, in Francia. Reduce dalla vittoria contro l'ex n. 1 al mondo Naomi Osaka, la fiorentina affronterà la n. 3 del seeding Anhelina Kalinina.