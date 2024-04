L'Italia campione in carica esordirà nel Gruppo A della fase a gironi di Coppa Davis contro il Brasile il prossimo 13 settembre a Bologna. Poi le sfide a Belgio e Olanda, che definiranno le due formazioni qualificate alla fase finale di Malaga dal 19 al 24 novembre. La Coppa Davis sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

E' stato comunicato il calendario delle sfide a gironi di Coppa Davis che prenderanno il via il prossimo 10 settembre nelle quattro città sedi dei quattro gironi. A Bologna, l'Italia campione in carica farà il suo esordio nel gruppo A mercoledì 11 settembre alle ore 15 contro il Brasile, venerdì 13 sarà la volta della seconda sfida contro il Belgio (sempre alle ore 15). Chiuderà il programma il confronto contro l'Olanda fissato per le ore 15 di domenica 15 settembre. Alla fase finale di Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre prossimo, si qualificheranno le prime due squadre di ogni girone. La Coppa Davis sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW