Alexandre Muller ha scelto l'ironia per sbandierare un paio di situazioni che evidentemente non digerisce. La più lampante è quella della crisi di risultati in campo. La seconda è il fastidio per i tanti controlli antidoping subiti in questo inizio di 2024. Il francese ha infatti twittato, taggando l'ATP e lanciando un simpatico appello via social: "ATP Tour, non so se mi conoscete ma vorrei che i controlli antidoping ogni settimana finissero. Non perderei al primo o al secondo turno ogni settimana se fossi dopato. Grazie mille".