Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Madrid: un forfait programmato quello del numero 1 del mondo, per prepararsi al meglio in vista di Roma e Roland Garros. Jannik Sinner sarà dunque testa di serie numero uno del torneo madrileno, in programma dal 24 aprile al 5 maggio in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 24 aprile al 5 maggio in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il tennista serbo, che aveva saltato il torneo anche nel 2023, decide così di preservarsi e preparare al meglio Roma e Parigi. Un forfait programmato, in una settimana in cui Nole non aveva nessun punto da difendere. Jannik Sinner sarà dunque testa di serie numero 1: l'altoatesino, anche lui con zero punti da difendere, potrà così avvicinare il serbo nel ranking. Il sorpasso non si concretizzerà a Madrid, ma l'azzurro (con un buon risultato) potrebbe pensare di compiere il sorpasso già al Foro Italico. Al posto di Djokovic entra in tabellone il francese Luca Van Assche.