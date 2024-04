La stagione su terra potrebbe cambiare le gerarchie in vetta al ranking ATP. Sinner dovrà difendere solo 585 punti sul rosso mentre Alcaraz e Djokovic più di 2000. A Parigi l'azzurro potrebbe sorpassare Nole al n. 1 del ranking, ma intanto Jannik dovrà difendere a Monte-Carlo (in diretta dal 7 al 14 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW) il secondo posto della classifica. Ecco nel dettaglio i punti che dovranno scartare i big 3 nelle prossime settimane

IL RANKING ATP