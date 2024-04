Sinner: "Vittorie e sconfitte non mi cambieranno"

Il tennista azzurro si racconta in una lunga intervista a 'SportWeek': "Non pretendo di insegnare niente a nessuno, ma sogno un altro Slam e i Giochi. Responsabilità? Ho iniziato a prendermele a 13 anni, quando sono andato via di casa"

"Non pretendo di insegnare niente a nessuno. Dai miei ho imparato a prendere tutto con un sorriso, vittorie e sconfitte". Parola di Jannik Sinner , che si è raccontato in una lunga intervista a 'SportWeek' . Con l'umiltà che lo ha sempre contraddistinto e che continua a farlo, il talento del tennis si reputa un ragazzo fortunato, con un rapporto sano con i soldi, tutt'altro che spaventato dalle responsabilità: " Ho iniziato a prendermele quando sono andato via di casa a 13 anni , non è stato facile. A volte sentivo la mancanza di casa, chiamavo ma i mei erano impegnati a lavorare oppure mi dicevano che stavo facendo un sacrificio per qualcosa che amavo e quindi non dovevo essere triste".

"Olimpiade uno degli obiettivi del 2024"

L'esperienza della vittoria in Davis è stata indimenticabile. "E' stato bellissimo, l'esperienza di squadra non è abituale per noi tennisti e condividere la gioia della vittoria è stato emozionante. Speriamo di tornare a vincerla e questa volta con Matteo Berrettini in campo". L'obiettivo, adesso, è l'Olimpiade: "E' senz'altro uno degli obiettivi del 2024. Per Tokyo non mi sentivo ancora pronto. Spero di portare a casa una medaglia per dare un'altra gioia agli italiani e poi sono curioso di vedere altri sport, conoscere grandi campioni. Magari anche confrontarmi con loro per capire come ragionano".