Jannik Sinner è per la prima volta testa di serie numero 1 in un Masters 1000: "Esserlo non mi dà pressioni, sarò tranquillo. Non penso più di tanto ai punteggi". Le aspettative: "Sulla terra rossa l'anno scorso ho faticato, se devo indicare un obiettivo primario per la stagione direi l’Olimpiade". Il Masters 1000 di Madrid è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio

Per la prima volta testa di serie numero 1 in un Masters 1000 visto il forfait di Djokovic. Sinner è pronto alla terra rossa di Madrid, ma mette da parte le pressioni: "Il fatto di essere qui come numero uno non mi dà alcuna pressione in più - dice lui -, è solo un grandissimo piacere". Sulle aspettative: "Nella mia testa so che forse avrò qualche difficoltà in più - ha proseguito l'azzurro -, ma sono contento di esserci; so anche che l'anno scorso non ho fatto benissimo su terra battuta e cercherò di migliorare, poi verranno i tornei più importanti, Roma e Parigi". Sul tema ranking: "So chi ha punti da difendere e chi no e sono sicuramente felice della mia posizione, ma ora i punteggi non mi interessano più di tanto".