Madrid si tinge di azzurro grazie all'en plein firmato anche dai successi di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il sanremese domina 6-4, 6-1 l'australiano O'Connell, il romano accede per la prima volta in carriera al 2° turno del Masters spagnolo rimontando in tre set il cileno Alejandro Tabilo (38 del ranking). Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio

E' grande Italia al Madrid Open. Matteo Arnaldi infatti cala il poker dopo Darderi, Sonego e Cobolli, centrando il 2° turno del Masters 1000 spagnolo. Il sanremese, n°36 del mondo, ha superato l'australiano Christopher O'Connell (67 ATP) con i parziali di 6-4, 6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Dopo un primo set in cui è stato l'azzurro a rischiare maggiormente (nonostante una sola palla break salvata), bravo comunque a chiudere 6-4 alla prima occasione nel 10° game, nel secondo parziale non c'è stata più storia. Arnaldi è stato padrone assoluto del campo: sette game vinti consecutivamente, un dominio nei propri turni di servizio e un eloquente ... finale. Al 2° turno l'ostacolo è di livello assoluto, quel Daniil Medvedev n°3 del seeding che ha vinto entrambi i precedenti sul cemento, ma che non ama particolarmente il rosso. Il match in programma sabato su Sky Sport e in streaming su NOW .

Cobolli rimonta Tabilo: 5-7, 6-4, 6-4

Flavio Cobolli al 2° turno del Madrid Open. Il romano, n°64 del mondo, ha superato in rimonta il cileno Alejandro Tabilo, numero 38 del ranking, conquistando la 2^ vittoria in carriera a livello Masters 1000. 5-7, 6-4, 6-4 i parziali per Flavio, che al secondo turno se la vedrà contro un altro cileno come Nicolas Jarry (1-1 i precedenti). Tante occasioni sprecate nel 1° set per l'azzurro, che non concretizza tre palle break nel 3° gioco, viene punito in quello seguente ma riesce nel momento decisivo (3-5) a strappare il servizio al cileno. Tabilo però piazza il break nel 12° game e porta a casa il parziale 7-5 in 46'. Nel secondo Cobolli è chirurgico a strappare la battuta nell'unica occasione concessa dal sudamericano nel 9° game: è il break decisivo per portare il match al terzo set. Tabilo parte avanti con un break in apertura di parziale e vola 3-0, Flavio però torna subito a contatto già nel 5° game e nel 9° piazza la zampata vincente: Cobolli chiude in due ore di gioco e conquista il 2° turno a Madrid per la prima volta in carriera.