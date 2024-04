Sonego batte Gasquet: al 2° turno derby con Sinner

Lorenzo Sonego si regala la prima vittoria in carriera a Madrid e soprattutto un secondo turno da urlo contro l'amico Jannik Sinner: il torinese piega 6-2, 7-5 il francese Richard Gasquet. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT