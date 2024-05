Gli Internazionali d'Italia perdono uno dei protagonisti annunciati. Carlos Alcaraz non giocherà il Masters 1000 di Roma, in programma al Foro Italico dall'8 al 19 maggio in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Lo spagnolo convive da qualche settimana con un infortunio al braccio destro che l'aveva già costretto al forfait a Monte-Carlo e Barcellona. Dopo il riacutizzarsi del dolore si è così sottoposto ad esami strumentali, che hanno evidenziato un edema al muscolo pronatore (uno dei principali muscoli dell'avambraccio). Un problema che lo limita (e non poco) dalla parte del dritto. Il numero 3 del mondo era rientrato negli scorsi giorni sulla terra di Madrid, dove aveva perso nei quarti di finale contro il russo Andrey Rublev non apparendo comunque nelle migliori condizioni. Situazione da monitorare in chiave Roland Garros, che inizia tra poco più di due settimane, il prossimo 20 maggio. La presenza di Alcaraz a Parigi potrebbe non essere così scontata.