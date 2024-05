Darderi: "Sogno di giocare contro Nadal a Roma"

Luciano Darderi si racconta a Sky Sport alla vigilia degli Internazionali: "Non ho pressioni, sento di non dover dimostrare niente. Cercherò di fare il massimo e godermi il momento. Mi piacerebbe giocare contro Nadal, spero almeno di incontrarlo". Sugli obiettivi stagionali: "Sono cresciuto tanto fisicamente, mentalmente posso migliorare. Spero di entrare in top 30 nei prossimi mesi". E sulla scelta dell'Italia: "Non l'ho fatto per soldi, voglio rappresentarla alle Olimpiadi"