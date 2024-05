Sinner al Roland Garros? Il post Instagram di Cahill fa sperare i tifosi

L’allenatore di Sinner, di ritorno in Europa, ha postato sui suoi social l’immagine di una racchetta e tre palline del Roland Garros, edizione 2024. Un indizio che ha infiammato i tifosi sul web e aumentato l’ottimismo attorno alla possibile presenza di Jannik a Parigi. L’altoatesino intanto resterà fino a domenica a Torino

Un nuovo indizio social ha riacceso le speranze di tutti i tifosi di Jannik Sinner di vederlo in campo al Roland Garros. A lanciarlo è stato ancora una volta Darren Cahill. Dopo le valigie dei giorni scorsi, segno del suo ritorno in Europa, il coach australiano ha pubblicato un'altra foto su Instagram: sullo sfondo di un campo di terra rossa una racchetta con sopra tre palline marchiate Roland Garros 2024. Non vuol dire che Sinner sarà certamente a Parigi, ma chiaramente è un indizio da leggere in chiave positiva: segno che le terapie che sta svolgendo al J Medical stanno dando i risultati sperati.

A Torino fino a domenica Jannik resterà a Torino fino a domenica per completare le cure. Lo step successivo, che rappresenta la vera prova del nove, è riprendere in mano la racchetta e sottoporre l’anca a quei movimenti che hanno provocato l’infiammazione il mese scorso. Solo muovendosi sulla terra rossa può testare l'articolazione e capire se riposo e terapie sono stati sufficienti per permettergli di partecipare al Roland Garros.