Berrettini: "Non al top, ma a Roma volevo esserci"

Berrettini torna dopo tre anni agli Internazionali, ma non è al meglio per i postumi di una tonsillite: "Non sono riuscito ad allenarmi molto, sono qui perché è Roma. Non giocare al Foro Italico mi è mancato tanto". E su Sinner: "Tornerà da protagonista".

"Sono qui perché è Roma". È la premessa fatta da Matteo Berrettini, al ritorno al Foro Italico di Roma dopo tre anni di assenza. L'avvicinamento agli Internazionali d'Italia non è stato dei migliori per il romano, rallentato dai postumi della tonsillite che l'aveva costretto a rinunciare al torneo di Madrid. "Non sono riuscito ad allenarmi molto, sarei voluto arrivare in condizioni diverse" ha spiegato Berrettini in conferenza stampa dopo il primo allenamento al Foro Italico, svolto dalle 15 alle 16 sul campo 7. Un primo assaggio della terra romana in vista del debutto contro Stefano Napolitano, in programma giovedì. Quasi uno scherzo del destino per Berrettini visto che il suo avversario è entrato in tabellone grazie alla wild card liberata da Matteo, nel main draw grazie alla classifica. "Sto facendo tutto il possibile per farmi trovare pronto in vista del match - ha proseguito Berrettini - Non giocare qui mi è mancato tanto".