Internazionali, Gabriela Sabatini guest star Sky

Esordio su Sky per la campionessa argentina, regina del Foro Italico. Al commento anche Flavia Pennetta, una delle icone del tennis azzurro. Le due campionesse completano il dream team capitanato da Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic. Su Sky e NOW tredici giorni di straordinaria copertura degli Internazionali BNL d'Italia, con tutte le sfide - di singolare e doppio - dell’ATP Masters 1000 e del WTA 1000

Gabriela Sabatini al Foro Italico con Sky. La campionessa argentina sarà la guest star, in collegamento da Roma nelle giornate finali del torneo per commentare e analizzare le sfide decisive e sarà tra le protagoniste degli appuntamenti di Sky Tennis Show, la rubrica che accompagnerà gli appassionati nel corso della giornata con tre grandi appuntamenti: alle 13.30 su Sky Sport 24, alle 18.30 e a fine giornata su Sky Sport Tennis, con la conduzione di Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi, le voci, i commenti e i retroscena raccontati dagli inviati Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti. A loro il compito di aprire ogni giornata di gare con Studio Tennis Roma, in mattinata su Sky Sport 24. Da non perdere, infine, l’appuntamento giornaliero con il magazine The Insider Internazionali d’Italia: in mezz’ora, al termine di ogni giornata, gli highlights degli incontri più importanti con interviste esclusive e con il racconto di ciò che succede dietro le quinte del torneo.

Con Gabriela Sabatini anche Flavia Pennetta, Ljubicic e Bertolucci

Al fianco di Gabriela Sabatini, un’altra grande icona del tennis azzurro e mondiale: Flavia Pennetta, campionessa agli US Open 2015 e per quattro volte trionfatrice in Fed Cup con la Nazionale italiana. A completare questo “doppio misto” ricco di fascino e talento, i due capitani della squadra di Sky: Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo ed allenatore di campioni del calibro di Roger Federer, e Paolo Bertolucci, il “braccio d’oro” dell’Italia vincitrice della Coppa Davis 1976.