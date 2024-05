Per i protagonisti della vittoria dell'Italia in Coppa Davis è stata organizzata una cerimonia sul Centrale di Roma. Grande assente Sinner, bloccato in albergo dalla febbre. Volandri: "Ho visto un po' di commozione nei ragazzi". Berrettini: "Spero che potrò giocare nei prossimi anni"

La vittoria dell' Italia in Coppa Davis , 47 anni dopo l'ultima volta, è stata celebrata sul Centrale del Foro Italico a Roma. Insieme al capitano Filippo Volandri erano presenti Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori, Simone Bolelli, Matteo Berrettini e lo staff della Nazionale. Mancava solo lui: Jannik Sinner , il leader tecnico della squadra. L'altoatesino non ha potuto prendere parte alla festa perché era bloccato in hotel con 39 di febbre.

Durante la celebrazione è stato proiettato un video sul cammino dell'Italia: dalla qualificazione ottenuta a Bologna al successo di Malaga. "Abbiamo ripercorso dei momenti che resteranno per sempre, davvero emozionanti" , ha dichiarato Volandri, "è difficile restare impassibili, infatti un po' di commozione l'ho vista anche nei ragazzi". Tutti i protagonisti sono stati premiati con una moneta d'oro commemorativa della vittoria, coniata per l'occasione .

Berrettini: "Spero che potrò giocare nei prossimi anni"

"Mi piace essere considerato un gladiatore, ma siamo tutti così, ci tieniamo alla squadra e siamo amici", ha aggiunto Sonego, "abbiamo superato le difficoltà grazie alla nostra unione. Sono onorato di aver fatto parte della squadra e non vedo l'ora di tornare a giocare in Davis". Berrettini non ha potuto trascinare l'Italia sul campo a causa di un infortunio, ma è stato lo stesso decisivo come motivatore e supporter: "Quando si fa parte di una squadra si prova a dare il proprio contributo in ogni modo. Sono fierissimo del percorso che hanno fatto i ragazzi. Era un trofeo che si rincorreva da tantissimo tempo. Spero che potrò giocare anche io nei prossimi anni".