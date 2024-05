Salgono a 13 gli italiani nel main draw degli Internazionali d'Italia: Francesco Passaro ha infatti staccato il pass nell'ultimo e decisivo turno delle "quali" grazie al successo 7-6, 6-7, 7-6 contro il croato Duje Ajdukovic. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

Francesco Passaro si è qualificato per il main draw degli Internazionali d'Italia. L'azzurro n.240 ATP ha superato nell'ultimo turno delle " quali" Duje Ajdukovic, 23enne croato n.129 ATP e testa di serie n.24 del tabellone. 76(5) 67(6) 76(3) i parziali per Passaro al termine di una battaglia di oltre tre ore, condizionata anche dall'interruzione per pioggia. Sul Grand Stand, Passaro ha così conquistato il pass per il tabellone principale di Roma per la terza volta in carriera: salgono così a 13 gli azzurri nel main-draw maschile.