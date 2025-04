Fognini subito eliminato: Cerundolo vince 6-0, 6-3

Fabio Fognini eliminato al 1° turno a Monte-Carlo: il campione 2019, in campo grazie a una wild-card, ha ceduto nettamente all'argentino Francisco Cerundolo (23 del mondo), che l'ha superato 6-0, 6-3 in poco più di un'ora di gioco. Per il sudamericano ora l'ostacolo è Carlos Alcaraz. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

