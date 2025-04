Ora è ufficiale: Sinner torna in campo a Roma

Ora è ufficiale: Jannik Sinner tornerà in campo dopo i tre mesi di stop agli Internazionali d'Italia di Roma. L'entry-list del Masters 1000 che si disputerà al Foro Italico vede ben 8 azzurri già nel tabellone principale, in attesa delle qualificazioni. Il torneo in diretta dal 7 al 18 maggio su Sky Sport e in streaming su NOW

Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata: Jannik Sinner tornerà in campo agli Internazionali d'Italia. A rivelarlo è stata l'entry-list del Masters 1000, che si disputerà sui campi del Foro Italico dal 7 al 18 maggio. Il n°1 del mondo rientrerà dunque nella capitale dopo i 3 mesi di stop a causa del caso clostebol. Per Jannik sarà solamente il secondo torneo del 2025 dopo il trionfo dello scorso gennaio agli Australian Open. Sinner è alla sesta partecipazione agli Internazionali d'Italia (9-5 il bilancio vittorie-sconfitte). Al Foro, nel 2019, ha ottenuto contro Steve Johnson la sua prima vittoria in un 1000. Il suo miglior risultato restano i quarti di finale del 2022, mentre lo scorso anno diede forfait. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.