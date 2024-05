Lisa Pigato eliminata al 1° turno del WTA di Roma: nel match che ha aperto il torneo sul Centrale, l'azzurra è stata battuta 6-1, ... dalla statunitense Shelby Rogers. Più tardi in campo Trevisan contro Putintseva e il derby Stefanini-Paganetti. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

Finisce al 1° turno la corsa di Lisa Pigato agli Internazionali d'Italia. Nel match che ha aperto il programma sul campo Centrale, la 20enne bergamasca, n.303 nel ranking mondiale, ha ceduto alla statunitense Shelby Rogers , 31enne in tabellone con il ranking protetto (attualmente è n.398 WTA ma vanta un best ranking di 30 nel 2022). 6-1, 6-0 . i parziali in un'ora di gioco per l'americana, che ha dominato fin dalle prime battute, lasciando appena un game all'azzurra , che era alla seconda presenza nel main draw. Lo scorso anno, infatti, passò il primo turno battendo nel derby azzurro Diletta Cherubini, venendo poi sconfitta da Daria Kasatkina. La giornata azzurra prosegue con la sfida di Trevisan a Putintseva e con il derby italiano Paganetti - Stefanini : tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

