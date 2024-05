Un'ora e mezza di selfie e autografi per Jannik Sinner al Foro Italico. Il campione azzurro, a Roma, voleva esserci a tutti i costi nonostante il ritiro per il dolore all'anca. Jannik si è intrattenuto con i suoi fan nonostante la febbre che lo ha colpito ieri. In tantissimi hanno cercato di strappargli un autografo o un selfie, ma non tutti ci sono riusciti. Impossibile soddisfare le richieste con le file lunghissime che hanno paralizzato le vie del Foro Italico

SINNER: "STRADA MAI DRITTA, TORNERO' PIU' FORTE"