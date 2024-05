Musetti: "Boom italiani in tabellone"

Reduce dalla finale al challenger di Cagliari, l’azzurro è già al Foro Italico, dove per la prima volta ci sarà anche il piccolo Ludovico a tifare lui. “La paternità -ha detto Musetti a Sky Sport- è una responsabilità in più che vivo con positività, mi può solo far bene”. Poi sui tanti italiani a Roma: “Da tempo non c’era un tabellone così gremito di italiani. Un consiglio? Godetevela... Dispiace per Sinner pesa, sta facendo cose irragiungibili"

