Escono di scena Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio, battute in due set rispettivamente dall'americana Kenin e dalla ceca Siniakova.

Mercoledì amaro per le italiane agli Internazionali d'Italia . In un mercoledì segnato dalle interruzioni per pioggia, sono arrivate due sconfitte su due per le azzurre. Lucia Bronzetti , n. 48 WTA, ha perso sul Centrale contro l'ex campionessa Slam Sofia Kenin: 6-3, 6-2 il punteggio finale in favore dell'americana. Sconfitta in due set anche per la wild card Nuria Brancaccio . La 23enne di Torre del Greco, n. 292 al mondo, ha perso contro la ceca Katerina Siniakova in due set (6-4, 6-2).

