Nadal sale in cattedra con un punto irreale vinto nel secondo game del terzo set. Lo spagnolo cade per tenere in campo una risposta sulla riga di Bergs, ma si rialza rapidamente e prosegue lo scambio, poi chiuso con una meravigliosa palla corta. Un punto accompagnato dal boato del Centrale per Rafa. Gli Internazionali d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

ROMA, I RISULTATI DEL 9 MAGGIO LIVE