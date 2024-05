Sinner è al J Medical: il video dell'arrivo

Primo giorno di riabilitazione per Jannik Sinner a Torino, precisamente al J Medical. Dopo essere passato al J Hotel, il tennista, è arrivato insieme al suo preparatore atletico Umberto Ferrara. Ad accoglierlo c'erano i dottori della struttura che è attaccata allo Juventus Stadium. Presente anche il dottor Luca Semperboni, ex direttore sanitario del J Medical e attualmente medico federale della Fitp. Sinner non è nuovo da queste parti. Un paio di volte all'anno, infatti, raggiunge il J Medical per svolgere alcuni test fisici. Ora invece ha scelto questa struttura per curarsi e per risolvere il problerma all’anca destra che gli ha fatto saltare gli Internazionali di Roma. Jannik sarà al J Medical per cinque giorni per svolgere terapie e controlli.