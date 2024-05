Terzo ko in altrettanti confronti per Arnaldi con Nicolas Jarry. Il cileno chiude in due set dopo due ore di gioco, ma non mancano i rimpianti per l'azzurro che nel secondo parziale ha avuto sette set point (di cui quattro nel tiebreak da 6-2) per trascinare il match al terzo set. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

