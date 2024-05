Reduce dalla precoce eliminazione a Madrid, Stefanos Tsitsipas è tornato in campo per il debutto al 2° turno agli Internazionali d'Italia. Il greco ha perso il servizio nel game di apertura del match poi vinto in 3 set contro Struff e non l'ha presa bene, distruggendo letteralmente la racchetta contro un cartellone pubblicitario a fondo campo. Guarda il video. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

