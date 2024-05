C'è un tifoso in più per la Lazio: è Tommy Paul. Lo statunitense, che domenica ha seguito dal vivo il match con l'Empoli, ha parlato anche del suo giocatore preferito (Ciro Immobile), ma sbagliando la pronuncia. "Immobol...Immobail...non sono molto sicuro della pronuncia" ha detto Paul sorridendo dopo la vittoria con Hurkacz. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

