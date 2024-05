Errani/Paolini e le semi maschili: il programma

Al Foro Italico riflettori puntati in chiave azzurra su Jasmine Paolini e Sara Errani che vanno a caccia della finale di doppio. In programma le due semifinali maschili: prima Zverev-Tabilo, poi Paul-Jarry. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno delle semifinali maschili agli Internazionali d'Italia , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Tre sorprese e un top 5 tra gli ultimi quatto giocatori in corsa al Foro Italico: prima scenderà in campo Sascha Zverev contro Alejandro Tabilo , poi in serata il match tra Nico Jarry e Tommy Paul . In chiave Italia, però, l'attesa è tutta per Jasmine Paolini e Sara Errani . Le due azzurre saranno impegnate alle 14 sul Centrale nella semifinale del torneo di doppio contro le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk , coppia n. 8 del seeding. Paolini ed Errani, che quest'anno hanno già vinto il torneo di Linz, inseguono la prima finale insieme in un WTA 1000.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed EXTRA Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.