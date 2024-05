Zverev batte Tabilo: in finale contro Paul o Jarry

Zverev batte Tabilo in rimonta e centra la terza finale in carriera al Foro Italico. Il tedesco eguaglia Boris Becker per finali nei Masters 1000 (11). In serata la seconda semifinale tra Nicolas Jarry e Tommy Paul. Gli Internazionali d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sei anni dopo l'ultima volta, Sascha Zverev torna in finale agli Internazionali d'Italia. Il n. 5 al mondo ha battuto in semifinale la rivelazione del torneo, il cileno Alejandro Tabilo: 1-6, 7-6, 6-2 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti di gioco. Una partita tutt'altro per semplice per il tedesco, uscito fuori alla distanza dopo una partenza contratta. Una versione "diesel" di Zverev: disastroso nell'approccio al match, complice il rendimento altissimo di Tabilo, poi concreto nel momento chiave. La semifinale ruota attorno al tiebreak del secondo set, vinto dal tedesco 7-4 con il brek decisivo nel settimo punto. Poi un terzo parziale a senso unico, con il 94% di punti (15 su 16) vinti con la prima di servizio. Zverev centra così l'undicesima finale in carriera in un Masters 1000 (come Boris Becker) e diventa il decimo giocatore con almeno 3 finali al Foro Italico nell'Era Open. Di contro la sconfitta non cancella lo straordinario torneo di Alejandro Tabilo. Il cileno, alla prima semifinale in un Masters 1000, saluta Roma con un nuovo best ranking (n. 25 al mondo) e la vittoria contro il n. 1 al mondo, Novak Djokovic. Zverev attende di conoscere l'avversario in finale: sarà Tommy Paul o Nicolas Jarry, impegnati alle 20.30 nell'ultimo match di giornata al Foro Italico.