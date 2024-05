Il n. 1 al mondo ha accettato la wild card per l'ATP 250 di Ginevra, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 19 al 25 maggio. L'obiettivo di Nole è mettere benzina nelle gambe prima del Roland Garros. In Svizzera ci saranno cinque top 20: oltre a Djokovic, in tabellone anche Ruud, Fritz, Shelton e Baez

Passa da Ginevra la preparazione al Roland Garros di Novak Djokovic. Il serbo parteciperà all'ATP 250 elvetico, in programma dal 19 al 25 maggio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, grazie a una wild card messa a disposizione dagli organizzatori. Dopo il ko a Roma contro Tabilo e gli esami in Serbia che hanno scongiurato problemi alla testa a seguito dell'incidente della borraccia, Nole deve mettere benzina nelle gambe prima dello Slam parigino. Il n. 1 al mondo, infatti, ha giocato quest'anno appena sei partite sulla terra rossa, perdendo contro Ruud a Monte-Carlo e contro Tabilo al Foro Italico. Bisogna ritrovare buone sensazioni per Parigi e per questo motivo Djokovic farà tappa in Svizzera.