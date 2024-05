Errani-Paolini in doppio, LIVE alle 13.30 su Sky

Errani e Paolini a caccia del titolo in doppio al Foro Italico. Di fronte ci sarà la coppia n. 3 del seeding, formata da Coco Gauff ed Erin Routliffe. La finale è in diretta alle 13.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È il giorno delle finali agli Internazionali d'Italia. In chiave azzurra i riflettori sono puntati su Sara Errani e Jasmine Paolini, a caccia del titolo nel doppio. Le due azzurre affronteranno la coppia n. 3 del seeding, formata dalla statunitense Coco Gauff e dalla neozelandese Erin Routliffe, per centrate un titolo che all'Italia manca dal 2012, quando al Foro Italico vinse proprio Sarita insieme a Roberta Vinci. Per l'eterna Errani è la 45esima finale in carriera in doppio, la quarta insieme a Paolini. La maestra e l'allieva, un mix perfetto tra le due azzurre, reduci dalla vittoria in semifinale contro le americane Dolehide/Krawczyk. Anche oggi ci sarà un'altra statunitense di fronte, la n. 3 in singolare Coco Gauff che in doppio ha vinto otto titoli e centrato due finali Slam. La 20enne di Atlanta giocherà la prima finale insieme a Erin Routliffe, 29enne di Auckland e n. 6 WTA nella specialità.