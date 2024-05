Sinner sorridente e in campo: "Lavoriamo"

Secondo giorno in campo a Monte-Carlo per Sinner che ha postato una foto su Instagram con il suo team. "Lavoriamo" ha scritto l'azzurro che vuole esserci a Parigi, ma scioglierà le riserve nei prossimi giorni confrontandosi con il team e i medici

Un sorriso arriva da Monte-Carlo e illumina la domenica tennistica. È quello di Jannik Sinner , al secondo giorno di allenamenti nel Principato verso il Roland Garros. " Lavoriamo " ha scritto l'azzurro su Instagram, ritratto in una foto di squadra con il team al completo: Darren Cahill in primo piano, poi Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara . Manca all'appello solo il fisioterapista, Giacomo Naldi, "angelo custode" di Sinner durante la settimana di terapie all'anca destra al J Medical di Torino. Jannik sta lavorando senza sosta con un chiaro obiettivo: esserci al Roland Garros.

L'attesa per Parigi

Rientrato a Monte-Carlo venerdì sera, Sinner ha ripreso la racchetta in mano per la prima volta nella giornata di sabato, 18 giorni dopo l'ultima volta. Per lui è iniziato un conto alla rovescia verso Parigi, Slam che inizierà il 26 maggio: pochi giorni a disposizione per sciogliere le riserve. Sinner dal punto di vista clinico sta bene, poi bisognerà vedere le sensazioni in campo e la condizione atletica che, giocoforza, non potrà essere delle migliori visto lo stop di quasi tre settimane. Una decisione delicata che prenderà assieme ai medici e al suo team. Intanto il lavoro sul campo prosegue.