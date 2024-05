Zverev-Jarry, la finale LIVE alle 17 su Sky

Ultimo atto al Foro Italico: da una parte Sascha Zverev, dall'altra Nico Jarry. Il tedesco per il bis sette anni dopo la prima volta, il cileno per vincere il trofeo più importante in carriera. La finale è in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Correva la stagione 2019 , era maggio come adesso, pioveva senza sosta, l’orologio ticchettava sempre più rumoroso verso il Roland Garros e Sascha Zverev e Nico Jarry avevano battagliato per tre ore in finale a Ginevra, in piena notte. Aveva vinto il tedesco 7-6 al tiebreak decisivo, salvando due match point e preoccupandosi, poi, più che di festeggiare la vittoria, di consolare lo sconfitto, in lacrime perché convinto di aver perso una partita che non sarebbe ricapitata più . Cinque anni dopo, Zverev e Jarry si ritrovano in finale, sempre sulla terra rossa, in una Roma che, più che eterna, per loro è il simbolo che a tutto si può sopravvivere e che tutto si può sopportare. Nella vita e nella carriera.

Zverev sette anni dopo

Sette anni fa, un Sascha appena ventenne irruppe, con prepotenza disarmante, nel gotha del tennis, ridimensionando, più che semplicemente sconfiggendo, un Novak Djokovic troppo brutto per essere vero. Un Novak Djokovic che, per intenderci, è un po’ sembrato quello visto al terzo turno contro Alejandro Tabilo. E proprio Tabilo è stato colui che ha rischiato di rovinare la festa di Zverev, regalandone piuttosto, una al Cile. Rimasto improvvisamente da solo, in un tabellone mutilato in partenza di Sinner e Alcaraz, Sascha è ricaduto nel vizio – o pregio, dipende dalla prospettiva – di portare il proprio cuore sulla manica, tremando, in modo disperato e umano, al pensiero di realizzare i propri sogni, che a volte è spaventoso più di tornare in campo dopo aver rischiato di rompersi il polso nei quarti di finale contro Fritz.

Se Zverev, in fondo, non ha mantenuto le promesse di quando, sotto i boccoli biondi e gli occhi di ghiaccio, si difendeva dalle delusioni con una maschera arrogante con la quale era difficile empatizzare, forse è proprio per questa emotività, controversa e a volte quasi fastidiosa, per la quale, nonostante 21 titoli ATP, di cui cinque Masters 1000, due ATP Finals e una medaglia d’oro alle Olimpiadi, non è ancora riuscito a vincere uno Slam. Lì, al Foro Italico, dove tutto è iniziato, Sascha può ripartire, dimenticando per sempre il terribile infortunio alla caviglia destra sofferto in semifinale al Roland Garros 2022 che gli costò tutto: il primo Major, la vetta nel ranking ATP e nove tra i migliori mesi di carriera. Non era così scontato che il tedesco tornasse in top 5 dopo un tale trauma, eppure è riuscito a rendere normalità una riabilitazione a tratti impossibile. E ci è riuscito così bene da non essere neanche stato votato come “Comeback player of the year”. Se dovesse vincere il titolo, Zverev salirebbe al secondo posto nella Race, dietro soltanto a un signore quasi imbattibile nel 2024 come Sinner. Chissà che non possa essere proprio Sascha il rivale di Jannik nella seconda parte di stagione.