Stefano Napolitano avanza al 2° turno delle qualificazioni del Roland Garros: reduce dagli ottavi a Roma, l'azzurro supera in due set il croato Prizmic. Avanti anche Zeppieri, che batte nel derby tricolore Travaglia, Bellucci e Gigante. Niente da fare per Agamenone, fermato da Thiem: per l'azzurro però c'è il punto più bello di giornata con un tweener capolavoro.

Al via oggi le qualificazioni per il tabellone principale del Roland Garros, secondo torneo dello Slam che prenderà il via domenica 26 maggio. Quattro azzurri al secondo turno: Stefano Napolitano, Giulio Zeppieri, Mattia Bellucci e Matteo. Il n°125 del mondo, reduce dagli ottavi a Roma, ha battuto in due set il croato Darius Prizmic (n.199) col punteggio di 7-6, 6-3. Al secondo turno lo attende ora il giapponese Shintaro Mochizuki (n.163) per quella che sarà anche la loro prima sfida in carriera. Zeppieri ha invece fatto suo il derby tricolore con Stefano Travaglia, sconfitto 6-3, 6-2. Prossimo avversario il bulgaro Adrian Andreev (n.236) contro cui non ci sono precedenti. Dominic Thiem, che ha annunciato il suo ritiro alla fine di questa stagione, ha battuto in rimonta il n.228 del ranking Franco Agamenone: 3-6, 6-3, 6-2 il punteggio per il due volte finalista a Parigi, oggi n°130 del mondo. Avanti anche Bellucci e Gigante, che hanno battuto in tre set rispettivamente Martineau e Gueymard Wayenburg.