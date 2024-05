Sara Errani continua a vincere: dopo il trionfo in doppio con Paolini agli Internazionali d'Italia, la 37enne bolognese ha superato nel 1° turno delle qualificazioni al Roland Garros la statunitense Ann Li. Fuori la Stefanini. Avanzano anche Pellegrino e Maestrelli grazie ai successi su Cressy e Husler. Il Roland Garros in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) e NOW dal 26 maggio