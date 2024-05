Zeppieri entra in tabellone: è il nono azzurro

Il tennista di Latina liquida il finlandese Virtanen con un doppio 6-2 in un'ora di gioca ed entra nel main draw di Parigi per il terzo anno consecutivo. Oggi in campo anche Bellucci e Gigante. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW ) dal 26 maggio al 9 giugno

Parigi porta bene a Giulio Zeppieri. Per il terzo anno consecutivo il tennista di Latina entra in tabellone al Roland Garros superando le qualificazioni. Per "Zeppo" decisiva la vittoria nel terzo round contro il finlandese Otto Virtanen, n. 156 al mondo, con un doppio 6-2 in poco meno di un'ora di gioco. Una partita sempre in controllo per Zeppieri che giocherà così il quarto Slam in carriera, il terzo sulla terra parigina, diventando il nono azzurro nel main draw. Una pattuglia italiana che potrebbe aumentare ancora: oggi giocheranno anche Matteo Gigante e Mattia Bellucci contro il brasiliano Heide e lo spagnolo Moro Canas, mentre domani toccherà a Francesco Maestrelli e Andrea Vavassori.