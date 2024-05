Djokovic ancora ko: Machac va in finale

Stop in semifinale per il n. 1 al mondo, battuto da Tomas Machac in tre set. Per il ceco, che aveva perso il secondo set con un netto 6-0, sarà la prima finale in carriera nel circuito maggiore. Adesso in campo Flavio Cobolli contro Casper Ruud, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Si chiude con tante ombre e poche luci la trasferta all'ATP 250 di Ginevra per Novak Djokovic. Volato in Svizzera per preparare al meglio il Roland Garros, il n. 1 al mondo ha perso in semifinale contro il ceco Tomas Machac: 6-4, 0-6, 6-1 lo score in 2 ore e 8 minuti di gioco. Se Nole cercava le sensazioni migliori in vista dell'Open di Francia, queste non sono arrivate sulla terra rossa elvetica. Il serbo - che aveva già vinto a fatica i primi due match a Ginevra - ha giocato una partita a corrente alterna, in difficoltà fisicamente e al servizio (appena 34% di punti con la seconda). Nole parte bene nel primo set con un break di vantaggio, ma da 4-1 subisce la rimonta di Machac che conquista cinque game di fila. La risposta di Djokovic arriva solo nel secondo set vinto 6-0, poi il crollo nel terzo parziale in cui conquista appena un game. Alla prima vittoria in carriera contro un top 10, Machac giocherà la prima finale nel circuito ATP. Dall'altra parte della rete ci sarà Flavio Cobolli o Casper Ruud, adesso in campo nella seconda semifinale.