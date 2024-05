Darderi e Cobolli inseguono le finali: programma

Due azzurri a caccia delle finali tra Ginevra e Lione. In Svizzera riflettori su Flavio Cobolli, impegnato contro il n. 7 al mondo Casper Ruud. In Francia, invece, Luciano Darderi affronterà l'argentino Tomas Etcheverry. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Venerdì dedicato alle semifinali con azzurri in campo agli ATP di Ginevra e Lione , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In Svizzera riflettori puntati su Flavio Cobolli . Alla prima semifinale in carriera nel circuito maggiore, il romano affronterà il n. 2 del seeding Casper Ruud. Dall'altra parte del tabellone il n. 1 al mondo Novak Djokovic sfiderà il ceco Machac. In Francia, invece, il protagonista sarà Luciano Darderi . L'italoargentino, che ieri ha sfruttato il walkover per il ritiro di Rinderknech, se la vedrà con l'argentino Tomas Etcheverry , n. 29 del ranking ATP.

