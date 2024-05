Darderi ko in semifinale: vince Etcheverry

Stop in semifinale a Lione per l'italoargentino, battuto da Tomas Etcheverry con lo score di 6-2, 6-4. Luli ha pagato le fatiche degli ultimi giorni, sprecando nel secondo parziale tre palle break che l'avrebbero portato a servire per il set. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si ferma in semifinale il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Lione. L'italoargentino ha perso contro Tomas Etcheverry, n. 29 al mondo e testa di serie n. 6, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Una partita in ombra per Darderi, sempre costretto ad inseguire contro un avversario che ha fatto la differenza con la prima di servizio. Dopo un primo parziale dominato da Etcheverry, Luli ha avuto la chance di rientrare nel match nel secondo parziale, quando ha avuto tre palle break che l'avrebbero portato a servire per il set. Dal break sfiorato al break subito con quattro errori di dritto nel nono gioco, decisivo per la vittoria dell'argentino che giocherà la terza finale ATP in carriera.