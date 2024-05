Errani supera le quali: giocherà il 47esimo Slam

La bolognese supera le qualificazioni battendo la rumena Ruse con un doppio 7-6: giocherà il 47esimo Slam in carriera. Ora in campo Vavassori e Maestrelli. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW ) dal 26 maggio al 9 giugno

Sara Errani non smette di stupire. Dopo aver conquistato il titolo in doppio a Roma con Jasmine Paolini, la bolognese si è qualificata per il main draw del Roland Garros. Rimasta fuori di una posizione dal tabellone principale e costretta a giocare le quali, Sarita ha battuto nel round decisivo la rumena Elena Gabriela Ruse sul Suzanne Lenglen con un doppio 7-6 in 2 ore e 7 minuti di gioco. Una prestazione fantastica da parte di Errani, finalista a Parigi nel 2012, che in entrambi i parziali ha recuperato un break di svantaggio e nel primo ha annullato cinque set point. Quinta azzurra in tabellone all'Open di Francia, Errani giocherà il 47esimo Slam in carriera.